Hırvat kunasından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile HRK → PEN çevirin

1.000 hrk
552,04 pen

1.00000 HRK = 0.55204 PEN

05:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.35431.347450.93181.541070.795641.6435219.0554
1 CAD0.73838910.9949420.6880571.137910.5874921.2135614.0703
1 SGD0.7421431.0050810.6915551.143690.5904781.2197314.1418
1 EUR1.073151.453371.4460211.65380.853851.7637420.4493

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Hırvat kunasından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Peru Nuevo Solü
1 HRK0.55204 PEN
5 HRK2.76019 PEN
10 HRK5.52038 PEN
20 HRK11.04076 PEN
50 HRK27.60190 PEN
100 HRK55.20380 PEN
250 HRK138.00950 PEN
500 HRK276.01900 PEN
1000 HRK552.03800 PEN
2000 HRK1104.07600 PEN
5000 HRK2760.19000 PEN
10000 HRK5520.38000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Hırvat Kunası
1 PEN1.81147 HRK
5 PEN9.05735 HRK
10 PEN18.11470 HRK
20 PEN36.22940 HRK
50 PEN90.57350 HRK
100 PEN181.14700 HRK
250 PEN452.86750 HRK
500 PEN905.73500 HRK
1000 PEN1811.47000 HRK
2000 PEN3622.94000 HRK
5000 PEN9057.35000 HRK
10000 PEN18114.70000 HRK