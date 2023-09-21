كونا كرواتية إلى دولار هونغ كونغ

تحويل HRK إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
١٬١١٠٫٦٣ hkd

1.00000 HRK = 1.11063 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:55 UTC
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HRK إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.064388.50251.438611.664010.9639518.332
1GBP1.1524111.2265101.991.657861.91761.1108621.1258
1USD0.93960.815328183.15561.35171.563480.905817.2245
1INR0.01129910.009804850.012025610.01625510.01880180.01089280.207136

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار هونغ كونغ
1 HRK1.11063 HKD
5 HRK5.55315 HKD
10 HRK11.10630 HKD
20 HRK22.21260 HKD
50 HRK55.53150 HKD
100 HRK111.06300 HKD
250 HRK277.65750 HKD
500 HRK555.31500 HKD
1000 HRK1110.63000 HKD
2000 HRK2221.26000 HKD
5000 HRK5553.15000 HKD
10000 HRK11106.30000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Croatian Kuna
100 HKD90.03870 HRK
200 HKD180.07740 HRK
300 HKD270.11610 HRK
500 HKD450.19350 HRK
1000 HKD900.38700 HRK
2000 HKD1800.77400 HRK
2500 HKD2250.96750 HRK
3000 HKD2701.16100 HRK
4000 HKD3601.54800 HRK
5000 HKD4501.93500 HRK
10000 HKD9003.87000 HRK
20000 HKD18007.74000 HRK