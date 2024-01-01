Hırvat kunasından Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile HRK → HKD çevirin

1.000 hrk
1.113,72 hkd

1.00000 HRK = 1.11372 HKD

05:34 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.354251.34740.93181.540830.7956081.6432519.0552
1 CAD0.73841610.9949420.6880831.137780.587491.213414.0707
1 SGD0.742171.0050810.6915811.143560.5904771.2195714.1422
1 EUR1.073151.453311.4459611.653540.8538351.7634520.4491

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Hırvat kunasından Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Hong Kong Doları
1 HRK1.11372 HKD
5 HRK5.56860 HKD
10 HRK11.13720 HKD
20 HRK22.27440 HKD
50 HRK55.68600 HKD
100 HRK111.37200 HKD
250 HRK278.43000 HKD
500 HRK556.86000 HKD
1000 HRK1113.72000 HKD
2000 HRK2227.44000 HKD
5000 HRK5568.60000 HKD
10000 HRK11137.20000 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Hırvat Kunası
100 HKD89.78920 HRK
200 HKD179.57840 HRK
300 HKD269.36760 HRK
500 HKD448.94600 HRK
1000 HKD897.89200 HRK
2000 HKD1795.78400 HRK
2500 HKD2244.73000 HRK
3000 HKD2693.67600 HRK
4000 HKD3591.56800 HRK
5000 HKD4489.46000 HRK
10000 HKD8978.92000 HRK
20000 HKD17957.84000 HRK