كونا كرواتية إلى سيدي غاني

تحويل HRK إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
1590.42 ghs

1.00000 HRK = 1.59042 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 13:55 UTC
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HRK إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.0647588.53611.438741.663670.9639518.3263
1GBP1.1522711.2268102.0111.657711.916881.1107321.1154
1USD0.939150.815129183.1521.351251.56250.9053517.2118
1INR0.01129480.009802880.012026210.01625040.01879090.01088790.206992

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / Ghanaian Cedi
1 HRK1.59042 GHS
5 HRK7.95210 GHS
10 HRK15.90420 GHS
20 HRK31.80840 GHS
50 HRK79.52100 GHS
100 HRK159.04200 GHS
250 HRK397.60500 GHS
500 HRK795.21000 GHS
1000 HRK1590.42000 GHS
2000 HRK3180.84000 GHS
5000 HRK7952.10000 GHS
10000 HRK15904.20000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Croatian Kuna
1 GHS0.62876 HRK
5 GHS3.14382 HRK
10 GHS6.28763 HRK
20 GHS12.57526 HRK
50 GHS31.43815 HRK
100 GHS62.87630 HRK
250 GHS157.19075 HRK
500 GHS314.38150 HRK
1000 GHS628.76300 HRK
2000 GHS1257.52600 HRK
5000 GHS3143.81500 HRK
10000 GHS6287.63000 HRK