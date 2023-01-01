لمبيرة هندوراسية إلى دولار تايواني جديد

تحويل HNL إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
١٬٣٠٥٫٧٢ twd

1.00000 HNL = 1.30572 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:49 UTC
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HNL إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868151.065188.56481.438521.663180.963918.3211
1GBP1.1518711.22685102.0151.656981.915761.1102921.1034
1USD0.938850.815096183.15161.35061.561520.90517.2013
1INR0.01129120.009802520.012026210.01624260.01877920.01088370.206867

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار تايواني جديد
1 HNL1.30572 TWD
5 HNL6.52860 TWD
10 HNL13.05720 TWD
20 HNL26.11440 TWD
50 HNL65.28600 TWD
100 HNL130.57200 TWD
250 HNL326.43000 TWD
500 HNL652.86000 TWD
1000 HNL1305.72000 TWD
2000 HNL2611.44000 TWD
5000 HNL6528.60000 TWD
10000 HNL13057.20000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / لامبيرا هندوراسي
1 TWD0.76586 HNL
5 TWD3.82931 HNL
10 TWD7.65863 HNL
20 TWD15.31726 HNL
50 TWD38.29315 HNL
100 TWD76.58630 HNL
250 TWD191.46575 HNL
500 TWD382.93150 HNL
1000 TWD765.86300 HNL
2000 TWD1531.72600 HNL
5000 TWD3829.31500 HNL
10000 TWD7658.63000 HNL