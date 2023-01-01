الدولار الغياني إلى كيات ميانماري

تحويل GYD إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gyd
١٠٬٠٢٩٫١٠ mmk

1.00000 GYD = 10.02910 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 13:4 UTC
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GYD إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.064688.50691.436891.661880.963618.2733
1GBP1.15311.22735102.0371.656551.915941.1110321.0668
1USD0.93930.814764183.13631.34971.561040.905117.1645
1INR0.01129860.009800330.012028410.01623480.01877680.01088690.206462

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / Myanma Kyat
1 GYD10.02910 MMK
5 GYD50.14550 MMK
10 GYD100.29100 MMK
20 GYD200.58200 MMK
50 GYD501.45500 MMK
100 GYD1002.91000 MMK
250 GYD2507.27500 MMK
500 GYD5014.55000 MMK
1000 GYD10029.10000 MMK
2000 GYD20058.20000 MMK
5000 GYD50145.50000 MMK
10000 GYD100291.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / دولار غياني
1 MMK0.09971 GYD
5 MMK0.49855 GYD
10 MMK0.99710 GYD
20 MMK1.99419 GYD
50 MMK4.98548 GYD
100 MMK9.97095 GYD
250 MMK24.92738 GYD
500 MMK49.85475 GYD
1000 MMK99.70950 GYD
2000 MMK199.41900 GYD
5000 MMK498.54750 GYD
10000 MMK997.09500 GYD