Guyana dolarından Myanmar kyatına

Reel döviz kuru ile GYD → MMK çevirin

1.000 gyd
10.047,80 mmk

1.00000 GYD = 10.04780 MMK

02:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537551.0725589.03921.452821.654150.9496918.3332
1 GBP1.171311.25625104.2891.701651.937461.1123721.4732
1 USD0.932350.79602183.01641.354551.542260.8854517.0931
1 INR0.0112310.009588710.012045810.01631670.01857770.0106660.2059

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guyana dolarından Myanmar kyatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MMK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → MMK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guyana doları için en iyi döviz çiftleri

GYD → USD

GYD → EUR

GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guyana Doları / Myanmar Kyatı
1 GYD10.04780 MMK
5 GYD50.23900 MMK
10 GYD100.47800 MMK
20 GYD200.95600 MMK
50 GYD502.39000 MMK
100 GYD1004.78000 MMK
250 GYD2511.95000 MMK
500 GYD5023.90000 MMK
1000 GYD10047.80000 MMK
2000 GYD20095.60000 MMK
5000 GYD50239.00000 MMK
10000 GYD100478.00000 MMK
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Guyana Doları
1 MMK0.09952 GYD
5 MMK0.49762 GYD
10 MMK0.99525 GYD
20 MMK1.99049 GYD
50 MMK4.97623 GYD
100 MMK9.95245 GYD
250 MMK24.88113 GYD
500 MMK49.76225 GYD
1000 MMK99.52450 GYD
2000 MMK199.04900 GYD
5000 MMK497.62250 GYD
10000 MMK995.24500 GYD