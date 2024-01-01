5.000 Myanmar kyatından Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile MMK → GYD çevirin

5.000 mmk
497,44 gyd

1,000K MMK = 0,09949GY$ GYD

20:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → GYD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → GYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09950,0996
Düşük0,09900,0990
Ortalama0,09930,0993
Değişim0.05%0.18%
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1 MMK → GYD istatistikleri

MMK → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0995, en düşük 0,0990 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0993 oldu. MMK → GYD kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

MMK → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0996, en düşük 0,0990 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0993 oldu. MMK → GYD kurundaki değişiklik 0.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5811,3880,9271,5418,2720,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,63710,6681,1113,1660,5665,22
1 EUR1,07938,3931,49811,66219,7160,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Guyana Doları
1 MMK0,09949 GYD
5 MMK0,49744 GYD
10 MMK0,99487 GYD
20 MMK1,98974 GYD
50 MMK4,97435 GYD
100 MMK9,94870 GYD
250 MMK24,87175 GYD
500 MMK49,74350 GYD
1000 MMK99,48700 GYD
2000 MMK198,97400 GYD
5000 MMK497,43500 GYD
10000 MMK994,87000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Myanmar Kyatı
1 GYD10,05160 MMK
5 GYD50,25800 MMK
10 GYD100,51600 MMK
20 GYD201,03200 MMK
50 GYD502,58000 MMK
100 GYD1.005,16000 MMK
250 GYD2.512,90000 MMK
500 GYD5.025,80000 MMK
1000 GYD10.051,60000 MMK
2000 GYD20.103,20000 MMK
5000 GYD50.258,00000 MMK
10000 GYD100.516,00000 MMK