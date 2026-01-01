الدولار الغياني إلى وون كوري جنوبي

حوّل GYD إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
GY$1 GYD = 6.686 KRW

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GYD إلى KRW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GYD إلى KRW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GYD إلى KRW اليوم

GYDKRW
1 GYD7 KRW
5 GYD33 KRW
10 GYD67 KRW
20 GYD134 KRW
50 GYD334 KRW
100 GYD669 KRW
250 GYD1,671 KRW
500 GYD3,343 KRW
1000 GYD6,686 KRW
2000 GYD13,371 KRW
5000 GYD33,429 KRW
10000 GYD66,857 KRW
KRWGYD
1000 KRW149.57 GYD
2000 KRW299.15 GYD
5000 KRW747.87 GYD
10000 KRW1,495.73 GYD
20000 KRW2,991.46 GYD
30000 KRW4,487.19 GYD
40000 KRW5,982.92 GYD
50000 KRW7,478.65 GYD
60000 KRW8,974.38 GYD
45000000 KRW6,730,785.00 GYD
75000000 KRW11,217,975 GYD
78000000 KRW11,666,694 GYD
100000000 KRW14,957,300.00 GYD
330000000 KRW49,359,090.00 GYD
500000000 KRW74,786,500 GYD
1800000000 KRW269,231,400 GYD
1900000000 KRW284,188,700 GYD
10000000000 KRW1,495,730,000 GYD
15200000000 KRW2,273,509,600 GYD
36100000000 KRW5,399,585,300 GYD
45600000000 KRW6,820,528,800.00 GYD

الأسئلة الشائعة