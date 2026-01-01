كتزال غواتيمالي إلى دولار تايواني جديد

حوّل GTQ إلى TWD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Q1 GTQ = 4.178 TWD

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GTQ إلى TWD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GTQ إلى TWD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GTQ إلى TWD اليوم

GTQTWD
1 GTQ4.18 TWD
5 GTQ20.89 TWD
10 GTQ41.78 TWD
20 GTQ83.57 TWD
50 GTQ208.92 TWD
100 GTQ417.83 TWD
250 GTQ1,044.58 TWD
500 GTQ2,089.16 TWD
1000 GTQ4,178.32 TWD
2000 GTQ8,356.64 TWD
5000 GTQ20,891.60 TWD
10000 GTQ41,783.20 TWD
TWDGTQ
1 TWD0.24 GTQ
5 TWD1.20 GTQ
10 TWD2.39 GTQ
20 TWD4.79 GTQ
50 TWD11.97 GTQ
100 TWD23.93 GTQ
250 TWD59.83 GTQ
500 TWD119.67 GTQ
1000 TWD239.33 GTQ
2000 TWD478.66 GTQ
5000 TWD1,196.66 GTQ
10000 TWD2,393.31 GTQ

الأسئلة الشائعة

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