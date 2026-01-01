دالاسي غامبي إلى دولار هونغ كونغ

حوّل GMD إلى HKD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
D1 GMD = 0.1063 HKD

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GMD إلى HKD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GMD إلى HKD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GMD إلى HKD اليوم

GMDHKD
1 GMD0.11 HKD
5 GMD0.53 HKD
10 GMD1.06 HKD
20 GMD2.13 HKD
50 GMD5.31 HKD
100 GMD10.63 HKD
250 GMD26.57 HKD
500 GMD53.15 HKD
1000 GMD106.30 HKD
2000 GMD212.59 HKD
5000 GMD531.48 HKD
10000 GMD1,062.95 HKD
HKDGMD
100 HKD940.78 GMD
200 HKD1,881.55 GMD
300 HKD2,822.33 GMD
500 HKD4,703.88 GMD
1000 HKD9,407.75 GMD
2000 HKD18,815.50 GMD
2500 HKD23,519.38 GMD
3000 HKD28,223.25 GMD
4000 HKD37,631 GMD
5000 HKD47,038.75 GMD
10000 HKD94,077.50 GMD
20000 HKD188,155 GMD

الأسئلة الشائعة