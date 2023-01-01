دالاسي غامبي إلى سيدي غاني

تحويل GMD إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1000 gmd
173.31 ghs

1.00000 GMD = 0.17331 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 12:23 UTC
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GMD إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.063288.41251.436911.663330.962918.2853
1GBP1.1527411.22565101.9211.656471.917471.1099721.0792
1USD0.940550.815894183.1571.35151.564460.905617.1984
1INR0.01131060.009811480.012025410.01625240.01881330.01089020.206818

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

GMD إلى USD

GMD إلى EUR

GMD إلى GBP

GMD إلى INR

GMD إلى JPY

GMD إلى RUB

GMD إلى AUD

GMD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Ghanaian Cedi
1 GMD0.17331 GHS
5 GMD0.86654 GHS
10 GMD1.73308 GHS
20 GMD3.46616 GHS
50 GMD8.66540 GHS
100 GMD17.33080 GHS
250 GMD43.32700 GHS
500 GMD86.65400 GHS
1000 GMD173.30800 GHS
2000 GMD346.61600 GHS
5000 GMD866.54000 GHS
10000 GMD1733.08000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Gambian Dalasi
1 GHS5.77009 GMD
5 GHS28.85045 GMD
10 GHS57.70090 GMD
20 GHS115.40180 GMD
50 GHS288.50450 GMD
100 GHS577.00900 GMD
250 GHS1442.52250 GMD
500 GHS2885.04500 GMD
1000 GHS5770.09000 GMD
2000 GHS11540.18000 GMD
5000 GHS28850.45000 GMD
10000 GHS57700.90000 GMD