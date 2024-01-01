Gambiya dalaşından Gana sedisine

Reel döviz kuru ile GMD → GHS çevirin

1.000 gmd
179,99 ghs

1.00000 GMD = 0.17999 GHS

04:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85371.0725589.02581.452771.653890.94976518.3334
1 GBP1.1713711.25635104.2821.701731.937321.1125321.4752
1 USD0.932350.795957183.00391.35451.542020.8855517.0933
1 INR0.01123270.009589390.012047610.01631850.01857770.01066880.205934

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Gambiya dalaşından Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Gana Sedisi
1 GMD0.17999 GHS
5 GMD0.89996 GHS
10 GMD1.79993 GHS
20 GMD3.59986 GHS
50 GMD8.99965 GHS
100 GMD17.99930 GHS
250 GMD44.99825 GHS
500 GMD89.99650 GHS
1000 GMD179.99300 GHS
2000 GMD359.98600 GHS
5000 GMD899.96500 GHS
10000 GMD1799.93000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Gambiya Dalaşı
1 GHS5.55577 GMD
5 GHS27.77885 GMD
10 GHS55.55770 GMD
20 GHS111.11540 GMD
50 GHS277.78850 GMD
100 GHS555.57700 GMD
250 GHS1388.94250 GMD
500 GHS2777.88500 GMD
1000 GHS5555.77000 GMD
2000 GHS11111.54000 GMD
5000 GHS27778.85000 GMD
10000 GHS55557.70000 GMD