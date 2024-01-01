5 جنيه جبل طارق إلى كيات ميانماري

تحويل GIP إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

5 gip
13,325.15 mmk

1.00000 GIP = 2665.03000 MMK

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539051.083389.78731.462021.649610.95343518.5424
1 GBP1.1710911.26825105.1161.711631.931251.1165621.7081
1 USD0.923150.788488182.88311.34961.522770.880217.1166
1 INR0.01113740.009513260.012065210.01628320.01837240.01061980.206515

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for باوند جبل طارق

GIP إلى USD

GIP إلى EUR

GIP إلى GBP

GIP إلى INR

GIP إلى JPY

GIP إلى RUB

GIP إلى AUD

GIP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Myanma Kyat
1 GIP2665.03000 MMK
5 GIP13325.15000 MMK
10 GIP26650.30000 MMK
20 GIP53300.60000 MMK
50 GIP133251.50000 MMK
100 GIP266503.00000 MMK
250 GIP666257.50000 MMK
500 GIP1332515.00000 MMK
1000 GIP2665030.00000 MMK
2000 GIP5330060.00000 MMK
5000 GIP13325150.00000 MMK
10000 GIP26650300.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / جنيه جبل طارق
1 MMK0.00038 GIP
5 MMK0.00188 GIP
10 MMK0.00375 GIP
20 MMK0.00750 GIP
50 MMK0.01876 GIP
100 MMK0.03752 GIP
250 MMK0.09381 GIP
500 MMK0.18762 GIP
1000 MMK0.37523 GIP
2000 MMK0.75046 GIP
5000 MMK1.87616 GIP
10000 MMK3.75231 GIP