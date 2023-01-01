سيدي غاني إلى كرونة سويدية

تحويل GHS إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
١٬٠٠٠٫١١ sek

1.00000 GHS = 1.00011 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 11:59 UTC
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GHS إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.063588.35961.4371.661720.962718.2164
1GBP1.153411.22665101.9151.657451.916641.1103821.0109
1USD0.94030.815228183.08381.35121.56250.905217.1287
1INR0.01131740.009812120.01203610.01626310.01880630.0108950.206162

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / الكرونا السويدية
1 GHS1.00011 SEK
5 GHS5.00055 SEK
10 GHS10.00110 SEK
20 GHS20.00220 SEK
50 GHS50.00550 SEK
100 GHS100.01100 SEK
250 GHS250.02750 SEK
500 GHS500.05500 SEK
1000 GHS1000.11000 SEK
2000 GHS2000.22000 SEK
5000 GHS5000.55000 SEK
10000 GHS10001.10000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Ghanaian Cedi
1 SEK0.99989 GHS
5 SEK4.99946 GHS
10 SEK9.99893 GHS
20 SEK19.99786 GHS
50 SEK49.99465 GHS
100 SEK99.98930 GHS
250 SEK249.97325 GHS
500 SEK499.94650 GHS
1000 SEK999.89300 GHS
2000 SEK1999.78600 GHS
5000 SEK4999.46500 GHS
10000 SEK9998.93000 GHS