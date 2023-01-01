سيدي غاني إلى فرنك قمري

تحويل GHS إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1000 ghs
41090 kmf

1.00000 GHS = 41.09010 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 11:53 UTC
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GHS إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0637588.37331.437391.661720.962618.2026
1GBP1.1532711.22685101.9231.657781.91651.1101420.9935
1USD0.940050.815096183.07711.351251.562130.904917.1117
1INR0.01131560.009811310.01203710.0162650.01880340.01089230.205974

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / فرنك جزر القمر
1 GHS41.09010 KMF
5 GHS205.45050 KMF
10 GHS410.90100 KMF
20 GHS821.80200 KMF
50 GHS2054.50500 KMF
100 GHS4109.01000 KMF
250 GHS10272.52500 KMF
500 GHS20545.05000 KMF
1000 GHS41090.10000 KMF
2000 GHS82180.20000 KMF
5000 GHS205450.50000 KMF
10000 GHS410901.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Ghanaian Cedi
1 KMF0.02434 GHS
5 KMF0.12168 GHS
10 KMF0.24337 GHS
20 KMF0.48674 GHS
50 KMF1.21684 GHS
100 KMF2.43368 GHS
250 KMF6.08420 GHS
500 KMF12.16840 GHS
1000 KMF24.33680 GHS
2000 KMF48.67360 GHS
5000 KMF121.68400 GHS
10000 KMF243.36800 GHS