1 جنيه جيرنزي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل GGP إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1 ggp
8.59 ttd

1.00000 GGP = 8.59121 TTD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539151.082189.7011.461591.648660.9533918.5231
1 GBP1.1710811.26715105.0411.711541.93061.1164921.6907
1 USD0.924150.789173182.89531.35071.523580.8810517.1177
1 INR0.01114810.009520110.012063410.0162940.01837950.01062850.206498

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرنزي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GGP الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه غيرنسي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 GGP8.59121 TTD
5 GGP42.95605 TTD
10 GGP85.91210 TTD
20 GGP171.82420 TTD
50 GGP429.56050 TTD
100 GGP859.12100 TTD
250 GGP2147.80250 TTD
500 GGP4295.60500 TTD
1000 GGP8591.21000 TTD
2000 GGP17182.42000 TTD
5000 GGP42956.05000 TTD
10000 GGP85912.10000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / جنيه غيرنسي
1 TTD0.11640 GGP
5 TTD0.58199 GGP
10 TTD1.16398 GGP
20 TTD2.32796 GGP
50 TTD5.81990 GGP
100 TTD11.63980 GGP
250 TTD29.09950 GGP
500 TTD58.19900 GGP
1000 TTD116.39800 GGP
2000 TTD232.79600 GGP
5000 TTD581.99000 GGP
10000 TTD1163.98000 GGP