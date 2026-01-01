جنيه جزر فوكلاند إلى كرونة نروجية

حوّل FKP إلى NOK بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
£1 FKP = 12.74 NOK

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من FKP إلى NOK،

يستخدم مخططنا التفاعلي من FKP إلى NOK متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من FKP إلى NOK اليوم

FKPNOK
1 FKP12.74 NOK
5 FKP63.68 NOK
10 FKP127.36 NOK
20 FKP254.72 NOK
50 FKP636.81 NOK
100 FKP1,273.61 NOK
250 FKP3,184.03 NOK
500 FKP6,368.05 NOK
1000 FKP12,736.10 NOK
2000 FKP25,472.20 NOK
5000 FKP63,680.50 NOK
10000 FKP127,361 NOK
NOKFKP
1 NOK0.08 FKP
5 NOK0.39 FKP
10 NOK0.79 FKP
20 NOK1.57 FKP
50 NOK3.93 FKP
100 NOK7.85 FKP
250 NOK19.63 FKP
500 NOK39.26 FKP
1000 NOK78.52 FKP
2000 NOK157.03 FKP
5000 NOK392.59 FKP
10000 NOK785.17 FKP

الأسئلة الشائعة