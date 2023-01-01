دولار فيجي إلى بالبوا بنمي

تحويل FJD إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٤٤٠٫٥٥ pab

1.00000 FJD = 0.44055 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 10:57 UTC
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FJD إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.06588.41581.438391.662110.964818.1917
1GBP1.1547311.2298102.0971.660971.919311.1140921.0067
1USD0.938950.81314183.01951.35061.560670.905917.0814
1INR0.01131020.009794570.012045410.01626850.01879880.01091190.205752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار فيجي إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Panamanian Balboa
1 FJD0.44055 PAB
5 FJD2.20275 PAB
10 FJD4.40550 PAB
20 FJD8.81100 PAB
50 FJD22.02750 PAB
100 FJD44.05500 PAB
250 FJD110.13750 PAB
500 FJD220.27500 PAB
1000 FJD440.55000 PAB
2000 FJD881.10000 PAB
5000 FJD2202.75000 PAB
10000 FJD4405.50000 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / دولار فيجي
1 PAB2.26989 FJD
5 PAB11.34945 FJD
10 PAB22.69890 FJD
20 PAB45.39780 FJD
50 PAB113.49450 FJD
100 PAB226.98900 FJD
250 PAB567.47250 FJD
500 PAB1134.94500 FJD
1000 PAB2269.89000 FJD
2000 PAB4539.78000 FJD
5000 PAB11349.45000 FJD
10000 PAB22698.90000 FJD