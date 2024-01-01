ألف يورو إلى كواشا ملاوية

تحويل EUR إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 eur
1,853,630 mwk

€1.000 EUR = MK1,854 MWK

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Malawian Kwacha
1 EUR١٬٨٥٣٫٦٣٠٠٠ MWK
5 EUR٩٬٢٦٨٫١٥٠٠٠ MWK
10 EUR١٨٬٥٣٦٫٣٠٠٠٠ MWK
20 EUR٣٧٬٠٧٢٫٦٠٠٠٠ MWK
50 EUR٩٢٬٦٨١٫٥٠٠٠٠ MWK
100 EUR١٨٥٬٣٦٣٫٠٠٠٠٠ MWK
250 EUR٤٦٣٬٤٠٧٫٥٠٠٠٠ MWK
500 EUR٩٢٦٬٨١٥٫٠٠٠٠٠ MWK
1000 EUR١٬٨٥٣٬٦٣٠٫٠٠٠٠٠ MWK
2000 EUR٣٬٧٠٧٬٢٦٠٫٠٠٠٠٠ MWK
5000 EUR٩٬٢٦٨٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ MWK
10000 EUR١٨٬٥٣٦٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / اليورو
1 MWK٠٫٠٠٠٥٤ EUR
5 MWK٠٫٠٠٢٧٠ EUR
10 MWK٠٫٠٠٥٣٩ EUR
20 MWK٠٫٠١٠٧٩ EUR
50 MWK٠٫٠٢٦٩٧ EUR
100 MWK٠٫٠٥٣٩٥ EUR
250 MWK٠٫١٣٤٨٧ EUR
500 MWK٠٫٢٦٩٧٤ EUR
1000 MWK٠٫٥٣٩٤٨ EUR
2000 MWK١٫٠٧٨٩٦ EUR
5000 MWK٢٫٦٩٧٤١ EUR
10000 MWK٥٫٣٩٤٨٢ EUR