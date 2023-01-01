بير إثيوبي إلى جنيه مانكس

تحويل ETB إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 etb
14.10 imp

1.00000 ETB = 0.01410 IMP

Mid-market exchange rate at 20:12
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095391.28781.492241.657660.9643518.7938
1 GBP1.1528711.2628105.2481.720441.911161.1117721.6679
1 USD0.9130.791891183.3451.36241.513430.8804517.1586
1 INR0.01095440.009501360.011998310.01634650.01815860.01056390.205874

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / جنيه جزيرة مان
1 ETB0.01410 IMP
5 ETB0.07049 IMP
10 ETB0.14097 IMP
20 ETB0.28194 IMP
50 ETB0.70486 IMP
100 ETB1.40972 IMP
250 ETB3.52430 IMP
500 ETB7.04860 IMP
1000 ETB14.09720 IMP
2000 ETB28.19440 IMP
5000 ETB70.48600 IMP
10000 ETB140.97200 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / البر الإثيوبي
1 IMP70.93590 ETB
5 IMP354.67950 ETB
10 IMP709.35900 ETB
20 IMP1418.71800 ETB
50 IMP3546.79500 ETB
100 IMP7093.59000 ETB
250 IMP17733.97500 ETB
500 IMP35467.95000 ETB
1000 IMP70935.90000 ETB
2000 IMP141871.80000 ETB
5000 IMP354679.50000 ETB
10000 IMP709359.00000 ETB