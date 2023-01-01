بير إثيوبي إلى بيزو تشيلي

تحويل ETB إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
١٥٬٩٧٣ clp

1.00000 ETB = 15.97260 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:31 UTC
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ETB إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06688.49511.439631.664320.964418.2155
1GBP1.153411.22945102.0641.660371.919521.1123421.0085
1USD0.93810.813372183.0161.35051.561280.904617.0877
1INR0.01130010.009797770.012045910.01626790.0188070.01089670.205836

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / Chilean Peso
1 ETB15.97260 CLP
5 ETB79.86300 CLP
10 ETB159.72600 CLP
20 ETB319.45200 CLP
50 ETB798.63000 CLP
100 ETB1597.26000 CLP
250 ETB3993.15000 CLP
500 ETB7986.30000 CLP
1000 ETB15972.60000 CLP
2000 ETB31945.20000 CLP
5000 ETB79863.00000 CLP
10000 ETB159726.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / البر الإثيوبي
1 CLP0.06261 ETB
5 CLP0.31304 ETB
10 CLP0.62607 ETB
20 CLP1.25214 ETB
50 CLP3.13036 ETB
100 CLP6.26072 ETB
250 CLP15.65180 ETB
500 CLP31.30360 ETB
1000 CLP62.60720 ETB
2000 CLP125.21440 ETB
5000 CLP313.03600 ETB
10000 CLP626.07200 ETB