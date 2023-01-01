جنيه مصري إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل EGP إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٦٠٩٫٧٠ szl

1.00000 EGP = 0.60970 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 10:28 UTC
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EGP إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06688.50521.439791.664190.964218.2126
1GBP1.153411.2295102.081.660621.919441.1121121.006
1USD0.93810.813339183.02551.350651.561160.904517.085
1INR0.01129880.009796250.012044510.01626790.01880340.01089420.20578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Swazi Lilangeni
1 EGP0.60970 SZL
5 EGP3.04851 SZL
10 EGP6.09701 SZL
20 EGP12.19402 SZL
50 EGP30.48505 SZL
100 EGP60.97010 SZL
250 EGP152.42525 SZL
500 EGP304.85050 SZL
1000 EGP609.70100 SZL
2000 EGP1219.40200 SZL
5000 EGP3048.50500 SZL
10000 EGP6097.01000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / جنيه مصري
1 SZL1.64015 EGP
5 SZL8.20075 EGP
10 SZL16.40150 EGP
20 SZL32.80300 EGP
50 SZL82.00750 EGP
100 SZL164.01500 EGP
250 SZL410.03750 EGP
500 SZL820.07500 EGP
1000 SZL1640.15000 EGP
2000 SZL3280.30000 EGP
5000 SZL8200.75000 EGP
10000 SZL16401.50000 EGP