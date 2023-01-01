جنيه مصري إلى جنيه مانكس

تحويل EGP إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
25.63 imp

1.00000 EGP = 0.02563 IMP

Mid-market exchange rate at 20:12
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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.9131.36240.7918911.5134383.3453.672928.9074
1 EUR1.095311.492240.86741.6576691.28784.0229331.6623
1 CAD0.7339990.67013510.5812471.1108661.17512.695921.218
1 GBP1.26281.152871.7204411.91116105.2484.6381436.5043

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / جنيه جزيرة مان
1 EGP0.02563 IMP
5 EGP0.12813 IMP
10 EGP0.25625 IMP
20 EGP0.51250 IMP
50 EGP1.28126 IMP
100 EGP2.56252 IMP
250 EGP6.40630 IMP
500 EGP12.81260 IMP
1000 EGP25.62520 IMP
2000 EGP51.25040 IMP
5000 EGP128.12600 IMP
10000 EGP256.25200 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / جنيه مصري
1 IMP39.02410 EGP
5 IMP195.12050 EGP
10 IMP390.24100 EGP
20 IMP780.48200 EGP
50 IMP1951.20500 EGP
100 IMP3902.41000 EGP
250 IMP9756.02500 EGP
500 IMP19512.05000 EGP
1000 IMP39024.10000 EGP
2000 IMP78048.20000 EGP
5000 IMP195120.50000 EGP
10000 IMP390241.00000 EGP