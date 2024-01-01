Египетские фунты в фунты острова Мэн

Сконвертируйте EGP в IMP по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = £0,01570 IMP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к IMP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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IMP
1 EGP в IMPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01590,0159
Низкий0,01560,0153
В среднем0,01580,0157
Изменение-0.37%-1.41%
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Соотношение 1 EGP к IMP

За последние 30 дней максимальный курс EGP к IMP составил 0,0159, а минимальный — 0,0156. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0158. Изменение курса EGP к IMP в процентном соотношении составило -0.37.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к IMP составил 0,0159, а минимальный — 0,0153. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0157. Изменение курса EGP к IMP в процентном соотношении составило -1.41.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в фунты острова Мэн

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и IMP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в IMP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Фунт (о. Мэн)
1 EGP0,01570 IMP
5 EGP0,07851 IMP
10 EGP0,15701 IMP
20 EGP0,31402 IMP
50 EGP0,78506 IMP
100 EGP1,57012 IMP
250 EGP3,92530 IMP
500 EGP7,85060 IMP
1000 EGP15,70120 IMP
2000 EGP31,40240 IMP
5000 EGP78,50600 IMP
10000 EGP157,01200 IMP
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Египетский фунт
1 IMP63,68940 EGP
5 IMP318,44700 EGP
10 IMP636,89400 EGP
20 IMP1 273,78800 EGP
50 IMP3 184,47000 EGP
100 IMP6 368,94000 EGP
250 IMP15 922,35000 EGP
500 IMP31 844,70000 EGP
1000 IMP63 689,40000 EGP
2000 IMP127 378,80000 EGP
5000 IMP318 447,00000 EGP
10000 IMP636 894,00000 EGP