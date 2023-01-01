دينار جزائري إلى كيات ميانماري

تحويل DZD إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
١٥٬٣٠١٫٨٠ mmk

1.00000 DZD = 15.30180 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:8 UTC
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DZD إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.06588.46971.438181.662890.965518.1987
1GBP1.1533411.2283102.0351.65871.917871.1135520.9892
1USD0.938950.814133183.07011.35041.56140.906617.088
1INR0.01130330.009800560.01203810.01625610.01879620.01091370.205706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / Myanma Kyat
1 DZD15.30180 MMK
5 DZD76.50900 MMK
10 DZD153.01800 MMK
20 DZD306.03600 MMK
50 DZD765.09000 MMK
100 DZD1530.18000 MMK
250 DZD3825.45000 MMK
500 DZD7650.90000 MMK
1000 DZD15301.80000 MMK
2000 DZD30603.60000 MMK
5000 DZD76509.00000 MMK
10000 DZD153018.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / Algerian Dinar
1 MMK0.06535 DZD
5 MMK0.32676 DZD
10 MMK0.65352 DZD
20 MMK1.30704 DZD
50 MMK3.26760 DZD
100 MMK6.53519 DZD
250 MMK16.33798 DZD
500 MMK32.67595 DZD
1000 MMK65.35190 DZD
2000 MMK130.70380 DZD
5000 MMK326.75950 DZD
10000 MMK653.51900 DZD