بيزو دومنيكاني إلى كرونة نروجية

تحويل DOP إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1000 dop
190.17 nok

1.00000 DOP = 0.19017 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 9:55 UTC
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DOP إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065488.52081.437971.662740.964918.2048
1GBP1.153411.2289102.1051.658651.917911.1129220.9986
1USD0.93860.813736183.08691.34971.560670.905717.0873
1INR0.01129680.009793790.012035610.01624440.01878360.01090060.205656

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

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DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / كروني نرويجي
1 DOP0.19017 NOK
5 DOP0.95083 NOK
10 DOP1.90166 NOK
20 DOP3.80332 NOK
50 DOP9.50830 NOK
100 DOP19.01660 NOK
250 DOP47.54150 NOK
500 DOP95.08300 NOK
1000 DOP190.16600 NOK
2000 DOP380.33200 NOK
5000 DOP950.83000 NOK
10000 DOP1901.66000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / البيزو الدومينيكي
1 NOK5.25855 DOP
5 NOK26.29275 DOP
10 NOK52.58550 DOP
20 NOK105.17100 DOP
50 NOK262.92750 DOP
100 NOK525.85500 DOP
250 NOK1314.63750 DOP
500 NOK2629.27500 DOP
1000 NOK5258.55000 DOP
2000 NOK10517.10000 DOP
5000 NOK26292.75000 DOP
10000 NOK52585.50000 DOP