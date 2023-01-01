فرنك جيبوتي إلى لاري جورجي

تحويل DJF إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

1000 djf
15.11 gel

1.00000 DJF = 0.01511 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 9:19 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

DJF إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 GEL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.065988.62161.438171.664170.967518.2397
1GBP1.1540711.2301102.2741.659711.920531.1165621.0495
1USD0.93820.812942183.14251.349251.561280.907717.112
1INR0.01128390.00977770.012027510.01622820.01877840.01091740.205815

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

DJF إلى USD

DJF إلى EUR

DJF إلى GBP

DJF إلى INR

DJF إلى JPY

DJF إلى RUB

DJF إلى AUD

DJF إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Djiboutian Franc / لاري جورجي
1 DJF0.01511 GEL
5 DJF0.07553 GEL
10 DJF0.15106 GEL
20 DJF0.30212 GEL
50 DJF0.75531 GEL
100 DJF1.51062 GEL
250 DJF3.77655 GEL
500 DJF7.55310 GEL
1000 DJF15.10620 GEL
2000 DJF30.21240 GEL
5000 DJF75.53100 GEL
10000 DJF151.06200 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Djiboutian Franc
1 GEL66.19800 DJF
5 GEL330.99000 DJF
10 GEL661.98000 DJF
20 GEL1323.96000 DJF
50 GEL3309.90000 DJF
100 GEL6619.80000 DJF
250 GEL16549.50000 DJF
500 GEL33099.00000 DJF
1000 GEL66198.00000 DJF
2000 GEL132396.00000 DJF
5000 GEL330990.00000 DJF
10000 GEL661980.00000 DJF