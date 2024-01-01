Франки Джибути в грузинские лари

Сконвертируйте DJF в GEL по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = ₾0,01531 GEL

Среднерыночный курс в 19:04
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График изменения обменного курса DJF к GEL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GEL
1 DJF в GELПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01550,0155
Низкий0,01530,0151
В среднем0,01530,0153
Изменение0.00%1.10%
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Соотношение 1 DJF к GEL

За последние 30 дней максимальный курс DJF к GEL составил 0,0155, а минимальный — 0,0153. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0153. Изменение курса DJF к GEL в процентном соотношении составило 0.00.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к GEL составил 0,0155, а минимальный — 0,0151. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0153. Изменение курса DJF к GEL в процентном соотношении составило 1.10.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

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DJF в JPY

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DJF в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Грузинский лари
1 DJF0,01531 GEL
5 DJF0,07656 GEL
10 DJF0,15311 GEL
20 DJF0,30622 GEL
50 DJF0,76555 GEL
100 DJF1,53110 GEL
250 DJF3,82775 GEL
500 DJF7,65550 GEL
1000 DJF15,31100 GEL
2000 DJF30,62200 GEL
5000 DJF76,55500 GEL
10000 DJF153,11000 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Франк Джибути
1 GEL65,31240 DJF
5 GEL326,56200 DJF
10 GEL653,12400 DJF
20 GEL1 306,24800 DJF
50 GEL3 265,62000 DJF
100 GEL6 531,24000 DJF
250 GEL16 328,10000 DJF
500 GEL32 656,20000 DJF
1000 GEL65 312,40000 DJF
2000 GEL130 624,80000 DJF
5000 GEL326 562,00000 DJF
10000 GEL653 124,00000 DJF