Cibuti frangından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile DJF → GEL çevirin

1.000 djf
15,01 gel

1,000 DJF = 0,01501 GEL

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cibuti frangından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DJF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DJF → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cibuti frangı için en iyi döviz çiftleri

DJF → USD

DJF → EUR

DJF → GBP

DJF → INR

DJF → JPY

DJF → RUB

DJF → AUD

DJF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Gürcistan Larisi
1 DJF0,01501 GEL
5 DJF0,07507 GEL
10 DJF0,15013 GEL
20 DJF0,30027 GEL
50 DJF0,75067 GEL
100 DJF1,50133 GEL
250 DJF3,75333 GEL
500 DJF7,50665 GEL
1000 DJF15,01330 GEL
2000 DJF30,02660 GEL
5000 DJF75,06650 GEL
10000 DJF150,13300 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Cibuti Frangı
1 GEL66,60770 DJF
5 GEL333,03850 DJF
10 GEL666,07700 DJF
20 GEL1.332,15400 DJF
50 GEL3.330,38500 DJF
100 GEL6.660,77000 DJF
250 GEL16.651,92500 DJF
500 GEL33.303,85000 DJF
1000 GEL66.607,70000 DJF
2000 GEL133.215,40000 DJF
5000 GEL333.038,50000 DJF
10000 GEL666.077,00000 DJF