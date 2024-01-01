100 Gürcistan larisinden Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile GEL → DJF çevirin

1,000₾ GEL = 65,15Fdj DJF

19:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → DJF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DJF
1 GEL → DJFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek65,342466,1476
Düşük64,706564,7065
Ortalama65,115365,4218
Değişim-0.29%-1.46%
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1 GEL → DJF istatistikleri

GEL → DJF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 65,3424, en düşük 64,7065 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 65,1153 oldu. GEL → DJF kurundaki değişiklik -0.29 değerindeydi.

GEL → DJF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 66,1476, en düşük 64,7065 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 65,4218 oldu. GEL → DJF kurundaki değişiklik -1.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - DJF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

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GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Cibuti Frangı
1 GEL65,14750 DJF
5 GEL325,73750 DJF
10 GEL651,47500 DJF
20 GEL1.302,95000 DJF
50 GEL3.257,37500 DJF
100 GEL6.514,75000 DJF
250 GEL16.286,87500 DJF
500 GEL32.573,75000 DJF
1000 GEL65.147,50000 DJF
2000 GEL130.295,00000 DJF
5000 GEL325.737,50000 DJF
10000 GEL651.475,00000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Gürcistan Larisi
1 DJF0,01535 GEL
5 DJF0,07675 GEL
10 DJF0,15350 GEL
20 DJF0,30700 GEL
50 DJF0,76749 GEL
100 DJF1,53498 GEL
250 DJF3,83745 GEL
500 DJF7,67490 GEL
1000 DJF15,34980 GEL
2000 DJF30,69960 GEL
5000 DJF76,74900 GEL
10000 DJF153,49800 GEL