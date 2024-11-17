Gürcistan larisinden Cibuti frangına Geçmiş Döviz Kurları
Gürcistan larisinden Cibuti frangına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Gürcistan larisinden (GEL) Cibuti frangına (DJF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GEL - DJF için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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GEL → DJF çevrim grafiği
1 GEL = 65.14750 DJF
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Gürcistan larisi → Cibuti frangı döviz kuru geçmişi
Bugünün Gürcistan larisi Cibuti frangına döviz kuru şu anda 65.147, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Gürcistan larisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.252 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Gürcistan larisi Cibuti frangına döviz kuru en yüksek değeri 65.324 (12-11-2024) ile en düşük değeri 64.767 (12-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.225 artış ile 14-11-2024 günü gerçekleşti.
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Gürcistan larisinden Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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