سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى بالفرنكات الجيبوتية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى بالفرنكات الجيبوتية حاليًا 67.8711 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.069% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.027% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى بالفرنكات الجيبوتية بين أعلى مستوى 68.1727 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 67.8385 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.347%.