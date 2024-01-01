1 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى الدولار الغياني

تحويل CZK إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

1 czk
9.07 gyd

Kč1.000 CZK = GY$9.073 GYD

Mid-market exchange rate at 20:56
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CZK إلى GYD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,498.14.30591.76236.6890.946
1 USD0.91510.7831,370.443.93883.94333.5630.865
1 GBP1.1681.27711,749.375.027107.15342.8431.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار غياني
1 CZK٩٫٠٧٣٢٣ GYD
5 CZK٤٥٫٣٦٦١٥ GYD
10 CZK٩٠٫٧٣٢٣٠ GYD
20 CZK١٨١٫٤٦٤٦٠ GYD
50 CZK٤٥٣٫٦٦١٥٠ GYD
100 CZK٩٠٧٫٣٢٣٠٠ GYD
250 CZK٢٬٢٦٨٫٣٠٧٥٠ GYD
500 CZK٤٬٥٣٦٫٦١٥٠٠ GYD
1000 CZK٩٬٠٧٣٫٢٣٠٠٠ GYD
2000 CZK١٨٬١٤٦٫٤٦٠٠٠ GYD
5000 CZK٤٥٬٣٦٦٫١٥٠٠٠ GYD
10000 CZK٩٠٬٧٣٢٫٣٠٠٠٠ GYD
معدلات التحويل دولار غياني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 GYD٠٫١١٠٢١ CZK
5 GYD٠٫٥٥١٠٧ CZK
10 GYD١٫١٠٢١٤ CZK
20 GYD٢٫٢٠٤٢٨ CZK
50 GYD٥٫٥١٠٧٠ CZK
100 GYD١١٫٠٢١٤٠ CZK
250 GYD٢٧٫٥٥٣٥٠ CZK
500 GYD٥٥٫١٠٧٠٠ CZK
1000 GYD١١٠٫٢١٤٠٠ CZK
2000 GYD٢٢٠٫٤٢٨٠٠ CZK
5000 GYD٥٥١٫٠٧٠٠٠ CZK
10000 GYD١٬١٠٢٫١٤٠٠٠ CZK