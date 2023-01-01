كولون كوستاريكي إلى كرونة نروجية

تحويل CRC إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1000 crc
20.19 nok

1.00000 CRC = 0.02019 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 8:37 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CRC إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 NOK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.065588.58031.438271.663020.964918.1968
1GBP1.154811.23045102.2931.660921.920481.1142721.0139
1USD0.938550.812711183.1351.349851.560790.905617.0782
1INR0.01128920.00977580.012028610.01623680.01877420.01089310.205427

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

CRC إلى USD

CRC إلى EUR

CRC إلى GBP

CRC إلى INR

CRC إلى JPY

CRC إلى RUB

CRC إلى AUD

CRC إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / كروني نرويجي
1 CRC0.02019 NOK
5 CRC0.10097 NOK
10 CRC0.20195 NOK
20 CRC0.40389 NOK
50 CRC1.00972 NOK
100 CRC2.01945 NOK
250 CRC5.04863 NOK
500 CRC10.09725 NOK
1000 CRC20.19450 NOK
2000 CRC40.38900 NOK
5000 CRC100.97250 NOK
10000 CRC201.94500 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / كوستاريكا كولوين
1 NOK49.51840 CRC
5 NOK247.59200 CRC
10 NOK495.18400 CRC
20 NOK990.36800 CRC
50 NOK2475.92000 CRC
100 NOK4951.84000 CRC
250 NOK12379.60000 CRC
500 NOK24759.20000 CRC
1000 NOK49518.40000 CRC
2000 NOK99036.80000 CRC
5000 NOK247592.00000 CRC
10000 NOK495184.00000 CRC