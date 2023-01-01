5 بيزو تشيلي إلى كرونة سويدية

تحويل CLP إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

٥ clp
٠٫٠٦ sek

1.00000 CLP = 0.01288 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:24 UTC
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CLP إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.078889.2541.46691.670620.9543518.5359
1GBP1.1696611.2618104.3941.715731.954011.1162621.6802
1USD0.926950.792519182.73451.359751.548590.8846517.182
1INR0.0112040.009579060.012086910.01643510.01871750.01069260.207676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / الكرونا السويدية
1 CLP0.01288 SEK
5 CLP0.06440 SEK
10 CLP0.12880 SEK
20 CLP0.25760 SEK
50 CLP0.64401 SEK
100 CLP1.28802 SEK
250 CLP3.22005 SEK
500 CLP6.44010 SEK
1000 CLP12.88020 SEK
2000 CLP25.76040 SEK
5000 CLP64.40100 SEK
10000 CLP128.80200 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Chilean Peso
1 SEK77.63880 CLP
5 SEK388.19400 CLP
10 SEK776.38800 CLP
20 SEK1552.77600 CLP
50 SEK3881.94000 CLP
100 SEK7763.88000 CLP
250 SEK19409.70000 CLP
500 SEK38819.40000 CLP
1000 SEK77638.80000 CLP
2000 SEK155277.60000 CLP
5000 SEK388194.00000 CLP
10000 SEK776388.00000 CLP