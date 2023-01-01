ألف بيزو تشيلي إلى كرونة نروجية

تحويل CLP إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٢٫٤٧ nok

1.00000 CLP = 0.01247 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:59 UTC
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CLP إلى NOK مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.0784589.22611.466691.670460.954518.5291
1GBP1.1698611.2617104.3871.715911.954311.1166421.6775
1USD0.927250.792581182.73551.361.548950.8850517.1812
1INR0.01120750.00957970.012086710.01643790.01872170.01069730.207664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chilean Peso / كروني نرويجي
1 CLP0.01247 NOK
5 CLP0.06234 NOK
10 CLP0.12468 NOK
20 CLP0.24937 NOK
50 CLP0.62342 NOK
100 CLP1.24684 NOK
250 CLP3.11710 NOK
500 CLP6.23420 NOK
1000 CLP12.46840 NOK
2000 CLP24.93680 NOK
5000 CLP62.34200 NOK
10000 CLP124.68400 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Chilean Peso
1 NOK80.20290 CLP
5 NOK401.01450 CLP
10 NOK802.02900 CLP
20 NOK1604.05800 CLP
50 NOK4010.14500 CLP
100 NOK8020.29000 CLP
250 NOK20050.72500 CLP
500 NOK40101.45000 CLP
1000 NOK80202.90000 CLP
2000 NOK160405.80000 CLP
5000 NOK401014.50000 CLP
10000 NOK802029.00000 CLP