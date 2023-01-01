10 بيزو تشيلي إلى كرونة نروجية

تحويل CLP إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

10 clp
0.12 nok

1.00000 CLP = 0.01246 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:58 UTC
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CLP إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85471.078589.22891.466651.670280.9545518.5286
1GBP1.1711.2618104.3941.715921.954161.1168221.6777
1USD0.92720.792519182.73431.35991.548710.88517.18
1INR0.01120710.009579080.012086910.0164370.0187190.01069690.207653

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / كروني نرويجي
1 CLP0.01246 NOK
5 CLP0.06232 NOK
10 CLP0.12464 NOK
20 CLP0.24927 NOK
50 CLP0.62318 NOK
100 CLP1.24635 NOK
250 CLP3.11587 NOK
500 CLP6.23175 NOK
1000 CLP12.46350 NOK
2000 CLP24.92700 NOK
5000 CLP62.31750 NOK
10000 CLP124.63500 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Chilean Peso
1 NOK80.23410 CLP
5 NOK401.17050 CLP
10 NOK802.34100 CLP
20 NOK1604.68200 CLP
50 NOK4011.70500 CLP
100 NOK8023.41000 CLP
250 NOK20058.52500 CLP
500 NOK40117.05000 CLP
1000 NOK80234.10000 CLP
2000 NOK160468.20000 CLP
5000 NOK401170.50000 CLP
10000 NOK802341.00000 CLP