5000 دولار بليزي إلى دونغ فيتنامي

تحويل BZD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ bzd
٥٩٬٧٤٣٬٥٠٠ vnd

1.00000 BZD = 11948.70000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 3:30 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BZD إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 VND
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.0797589.3231.468351.671180.9548518.5048
1GBP1.1694511.2627104.4581.717151.954341.1166521.6402
1USD0.926150.791954182.72561.35991.547750.884317.138
1INR0.01119530.009573260.012088210.01643870.01870940.01068960.207167

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بليز / Vietnamese Dong
1 BZD11948.70000 VND
5 BZD59743.50000 VND
10 BZD119487.00000 VND
20 BZD238974.00000 VND
50 BZD597435.00000 VND
100 BZD1194870.00000 VND
250 BZD2987175.00000 VND
500 BZD5974350.00000 VND
1000 BZD11948700.00000 VND
2000 BZD23897400.00000 VND
5000 BZD59743500.00000 VND
10000 BZD119487000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / دولار بليز
1 VND0.00008 BZD
5 VND0.00042 BZD
10 VND0.00084 BZD
20 VND0.00167 BZD
50 VND0.00418 BZD
100 VND0.00837 BZD
250 VND0.02092 BZD
500 VND0.04185 BZD
1000 VND0.08369 BZD
2000 VND0.16738 BZD
5000 VND0.41846 BZD
10000 VND0.83691 BZD