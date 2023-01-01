دولار بليزي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل BZD إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
٣٬٣٦١٫٧١ ttd

1.00000 BZD = 3.36171 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:36 UTC
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BZD إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.0650588.51891.43751.66090.965418.1823
1GBP1.1554711.2306102.2781.660941.919061.1154921.0086
1USD0.938950.812612183.11241.34971.559450.9064517.0718
1INR0.0112970.009777260.012031910.01623950.01876320.01090630.205406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / دولار ترينيداد وتوباغو
1 BZD3.36171 TTD
5 BZD16.80855 TTD
10 BZD33.61710 TTD
20 BZD67.23420 TTD
50 BZD168.08550 TTD
100 BZD336.17100 TTD
250 BZD840.42750 TTD
500 BZD1680.85500 TTD
1000 BZD3361.71000 TTD
2000 BZD6723.42000 TTD
5000 BZD16808.55000 TTD
10000 BZD33617.10000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار بليز
1 TTD0.29747 BZD
5 TTD1.48734 BZD
10 TTD2.97468 BZD
20 TTD5.94936 BZD
50 TTD14.87340 BZD
100 TTD29.74680 BZD
250 TTD74.36700 BZD
500 TTD148.73400 BZD
1000 TTD297.46800 BZD
2000 TTD594.93600 BZD
5000 TTD1487.34000 BZD
10000 TTD2974.68000 BZD