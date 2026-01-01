10 دولار بليزي إلى دولار ترينيداد وتوباغو
حوّل BZD إلى TTD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من BZD إلى TTD،
يستخدم مخططنا التفاعلي من BZD إلى TTD متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من BZD إلى TTD اليوم
|BZD
|TTD
|1 BZD
|3.36 TTD
|5 BZD
|16.79 TTD
|10 BZD
|33.57 TTD
|20 BZD
|67.14 TTD
|50 BZD
|167.86 TTD
|100 BZD
|335.72 TTD
|250 BZD
|839.30 TTD
|500 BZD
|1,678.60 TTD
|1000 BZD
|3,357.20 TTD
|2000 BZD
|6,714.40 TTD
|5000 BZD
|16,786 TTD
|10000 BZD
|33,572 TTD
|TTD
|BZD
|1 TTD
|0.30 BZD
|5 TTD
|1.49 BZD
|10 TTD
|2.98 BZD
|20 TTD
|5.96 BZD
|50 TTD
|14.89 BZD
|100 TTD
|29.79 BZD
|250 TTD
|74.47 BZD
|500 TTD
|148.93 BZD
|1000 TTD
|297.87 BZD
|2000 TTD
|595.73 BZD
|5000 TTD
|1,489.34 BZD
|10000 TTD
|2,978.67 BZD