5 دولار بليزي إلى ريال قطري

تحويل BZD إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

٥ bzd
٩٫٠٤ qar

1.00000 BZD = 1.80855 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:10 UTC
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BZD إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85521.0797589.30561.46831.671050.955118.4985
1GBP1.1693211.2625104.4211.716811.953881.1168121.6294
1USD0.926150.792079182.70951.359851.547630.884617.1322
1INR0.01119750.009576640.012090510.01644130.01871160.01069530.207137

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / الريال القطري
1 BZD1.80855 QAR
5 BZD9.04275 QAR
10 BZD18.08550 QAR
20 BZD36.17100 QAR
50 BZD90.42750 QAR
100 BZD180.85500 QAR
250 BZD452.13750 QAR
500 BZD904.27500 QAR
1000 BZD1808.55000 QAR
2000 BZD3617.10000 QAR
5000 BZD9042.75000 QAR
10000 BZD18085.50000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / دولار بليز
1 QAR0.55293 BZD
5 QAR2.76464 BZD
10 QAR5.52928 BZD
20 QAR11.05856 BZD
50 QAR27.64640 BZD
100 QAR55.29280 BZD
250 QAR138.23200 BZD
500 QAR276.46400 BZD
1000 QAR552.92800 BZD
2000 QAR1105.85600 BZD
5000 QAR2764.64000 BZD
10000 QAR5529.28000 BZD