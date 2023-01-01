دولار بليزي إلى رينغيت ماليزي

تحويل BZD إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
٢٬٣٢٦٫٧٤ myr

1.00000 BZD = 2.32674 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:34 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BZD إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 MYR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065488.57471.438181.662090.964218.1977
1GBP1.1554711.2311102.3511.661861.920591.114121.0279
1USD0.93860.812282183.13751.34991.560060.90517.0806
1INR0.01128990.009770340.012028310.0162370.01876480.01088560.20545

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بليز

BZD إلى USD

BZD إلى ZAR

BZD إلى CAD

BZD إلى INR

BZD إلى SGD

BZD إلى GBP

BZD إلى AUD

BZD إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بليز / رينغيت ماليزي
1 BZD2.32674 MYR
5 BZD11.63370 MYR
10 BZD23.26740 MYR
20 BZD46.53480 MYR
50 BZD116.33700 MYR
100 BZD232.67400 MYR
250 BZD581.68500 MYR
500 BZD1163.37000 MYR
1000 BZD2326.74000 MYR
2000 BZD4653.48000 MYR
5000 BZD11633.70000 MYR
10000 BZD23267.40000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار بليز
1 MYR0.42979 BZD
5 MYR2.14893 BZD
10 MYR4.29787 BZD
20 MYR8.59574 BZD
50 MYR21.48935 BZD
100 MYR42.97870 BZD
250 MYR107.44675 BZD
500 MYR214.89350 BZD
1000 MYR429.78700 BZD
2000 MYR859.57400 BZD
5000 MYR2148.93500 BZD
10000 MYR4297.87000 BZD