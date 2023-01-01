100 دولار بليزي إلى ليرة لبنانية

تحويل BZD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ bzd
٧٤٥٬٦٤٧ lbp

1.00000 BZD = 7456.47000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 3:30 UTC
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BZD إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.080189.31661.468881.671210.9549518.4373
1GBP1.1688411.2623104.3831.716661.953121.1161821.5475
1USD0.925850.792205182.69291.359951.547270.8841517.07
1INR0.01119610.009580080.012092910.01644580.0187110.0106920.206426

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / جنيه لبناني
1 BZD7456.47000 LBP
5 BZD37282.35000 LBP
10 BZD74564.70000 LBP
20 BZD149129.40000 LBP
50 BZD372823.50000 LBP
100 BZD745647.00000 LBP
250 BZD1864117.50000 LBP
500 BZD3728235.00000 LBP
1000 BZD7456470.00000 LBP
2000 BZD14912940.00000 LBP
5000 BZD37282350.00000 LBP
10000 BZD74564700.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار بليز
1 LBP0.00013 BZD
5 LBP0.00067 BZD
10 LBP0.00134 BZD
20 LBP0.00268 BZD
50 LBP0.00671 BZD
100 LBP0.01341 BZD
250 LBP0.03353 BZD
500 LBP0.06706 BZD
1000 LBP0.13411 BZD
2000 LBP0.26822 BZD
5000 LBP0.67056 BZD
10000 LBP1.34112 BZD