500 روبل بيلاروسي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل BYN إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ byn
٩٠٬٩٢٦ kzt

1.00000 BYN = 181.85200 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 10:35 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BYN إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 KZT
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854651.080289.33551.468591.670460.9549518.4413
1GBP1.1700711.2639104.5281.718341.954531.1173621.5774
1USD0.925750.791202182.70271.359551.546430.8840517.0721
1INR0.01119380.009566820.012091510.0164390.01869870.01068950.206427

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / تنغي كازاخستاني
1 BYN181.85200 KZT
5 BYN909.26000 KZT
10 BYN1818.52000 KZT
20 BYN3637.04000 KZT
50 BYN9092.60000 KZT
100 BYN18185.20000 KZT
250 BYN45463.00000 KZT
500 BYN90926.00000 KZT
1000 BYN181852.00000 KZT
2000 BYN363704.00000 KZT
5000 BYN909260.00000 KZT
10000 BYN1818520.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الروبل البيلاروسي
1 KZT0.00550 BYN
5 KZT0.02749 BYN
10 KZT0.05499 BYN
20 KZT0.10998 BYN
50 KZT0.27495 BYN
100 KZT0.54990 BYN
250 KZT1.37474 BYN
500 KZT2.74948 BYN
1000 KZT5.49897 BYN
2000 KZT10.99794 BYN
5000 KZT27.49485 BYN
10000 KZT54.98970 BYN