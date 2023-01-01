1 روبل بيلاروسي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل BYN إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1 byn
181.81 kzt

1.00000 BYN = 181.81300 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 10:34 UTC
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BYN إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854651.080289.33451.468591.669810.9550518.4401
1GBP1.1700711.2639104.5271.718341.953781.1174721.576
1USD0.925750.791202182.70181.359551.545830.884217.071
1INR0.01119390.009566920.012091610.01643920.01869170.01069140.206416

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / تنغي كازاخستاني
1 BYN181.81300 KZT
5 BYN909.06500 KZT
10 BYN1818.13000 KZT
20 BYN3636.26000 KZT
50 BYN9090.65000 KZT
100 BYN18181.30000 KZT
250 BYN45453.25000 KZT
500 BYN90906.50000 KZT
1000 BYN181813.00000 KZT
2000 BYN363626.00000 KZT
5000 BYN909065.00000 KZT
10000 BYN1818130.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الروبل البيلاروسي
1 KZT0.00550 BYN
5 KZT0.02750 BYN
10 KZT0.05500 BYN
20 KZT0.11000 BYN
50 KZT0.27501 BYN
100 KZT0.55002 BYN
250 KZT1.37504 BYN
500 KZT2.75009 BYN
1000 KZT5.50017 BYN
2000 KZT11.00034 BYN
5000 KZT27.50085 BYN
10000 KZT55.00170 BYN