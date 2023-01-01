10 بولا بوتسواني إلى ليف بلغاري

تحويل BWP إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bwp
١٫٣٤ bgn

1.00000 BWP = 0.13369 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:16 UTC
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BWP إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.079789.281.467641.669550.954118.472
1GBP1.1696611.26285104.4251.716591.952761.1159721.6055
1USD0.92620.79186182.68961.35931.546310.883917.1085
1INR0.01120070.009576290.012093410.01643860.01870020.01068940.2069

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / لياف بلغاري
1 BWP0.13369 BGN
5 BWP0.66844 BGN
10 BWP1.33689 BGN
20 BWP2.67378 BGN
50 BWP6.68445 BGN
100 BWP13.36890 BGN
250 BWP33.42225 BGN
500 BWP66.84450 BGN
1000 BWP133.68900 BGN
2000 BWP267.37800 BGN
5000 BWP668.44500 BGN
10000 BWP1336.89000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Botswanan Pula
1 BGN7.48006 BWP
5 BGN37.40030 BWP
10 BGN74.80060 BWP
20 BGN149.60120 BWP
50 BGN374.00300 BWP
100 BGN748.00600 BWP
250 BGN1870.01500 BWP
500 BGN3740.03000 BWP
1000 BGN7480.06000 BWP
2000 BGN14960.12000 BWP
5000 BGN37400.30000 BWP
10000 BGN74800.60000 BWP