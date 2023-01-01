10 بوليفيانو بوليفي إلى بات تايلاندي

تحويل BOB إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bob
٥٠٫٧٣ thb

1.00000 BOB = 5.07292 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 0:12 UTC
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BOB إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855851.077589.10621.464751.669770.9539518.3824
1GBP1.1684311.259104.1161.711481.951031.1146221.4788
1USD0.928050.794281182.69721.35941.549670.885417.0602
1INR0.01122260.009604690.012092310.01643830.0187390.01070650.206297

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / باهت تايلندي
1 BOB5.07292 THB
5 BOB25.36460 THB
10 BOB50.72920 THB
20 BOB101.45840 THB
50 BOB253.64600 THB
100 BOB507.29200 THB
250 BOB1268.23000 THB
500 BOB2536.46000 THB
1000 BOB5072.92000 THB
2000 BOB10145.84000 THB
5000 BOB25364.60000 THB
10000 BOB50729.20000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Bolivian Boliviano
1 THB0.19712 BOB
5 THB0.98562 BOB
10 THB1.97125 BOB
20 THB3.94250 BOB
50 THB9.85625 BOB
100 THB19.71250 BOB
250 THB49.28125 BOB
500 THB98.56250 BOB
1000 THB197.12500 BOB
2000 THB394.25000 BOB
5000 THB985.62500 BOB
10000 THB1971.25000 BOB