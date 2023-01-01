5 دولار برمودي إلى كيات ميانماري

تحويل BMD إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

5 bmd
10500 mmk

1.00000 BMD = 2100.00000 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / Myanma Kyat
1 BMD2100.00000 MMK
5 BMD10500.00000 MMK
10 BMD21000.00000 MMK
20 BMD42000.00000 MMK
50 BMD105000.00000 MMK
100 BMD210000.00000 MMK
250 BMD525000.00000 MMK
500 BMD1050000.00000 MMK
1000 BMD2100000.00000 MMK
2000 BMD4200000.00000 MMK
5000 BMD10500000.00000 MMK
10000 BMD21000000.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / Bermudan Dollar
1 MMK0.00048 BMD
5 MMK0.00238 BMD
10 MMK0.00476 BMD
20 MMK0.00952 BMD
50 MMK0.02381 BMD
100 MMK0.04762 BMD
250 MMK0.11905 BMD
500 MMK0.23810 BMD
1000 MMK0.47619 BMD
2000 MMK0.95238 BMD
5000 MMK2.38095 BMD
10000 MMK4.76190 BMD