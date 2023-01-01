دينار بحريني إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل BHD إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٥٠٬٢١٢٫٢٠ szl

1.00000 BHD = 50.21220 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 5:22 UTC
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BHD إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.38551.434931.659960.957118.218
1GBP1.1584811.23235102.3991.662441.923141.1087821.1065
1USD0.94010.811458183.09251.3491.560550.899817.127
1INR0.01131410.009765720.012034810.01623490.01878090.01082890.20612

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Swazi Lilangeni
1 BHD50.21220 SZL
5 BHD251.06100 SZL
10 BHD502.12200 SZL
20 BHD1004.24400 SZL
50 BHD2510.61000 SZL
100 BHD5021.22000 SZL
250 BHD12553.05000 SZL
500 BHD25106.10000 SZL
1000 BHD50212.20000 SZL
2000 BHD100424.40000 SZL
5000 BHD251061.00000 SZL
10000 BHD502122.00000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / Bahraini Dinar
1 SZL0.01992 BHD
5 SZL0.09958 BHD
10 SZL0.19915 BHD
20 SZL0.39831 BHD
50 SZL0.99577 BHD
100 SZL1.99155 BHD
250 SZL4.97887 BHD
500 SZL9.95775 BHD
1000 SZL19.91550 BHD
2000 SZL39.83100 BHD
5000 SZL99.57750 BHD
10000 SZL199.15500 BHD